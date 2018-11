Skateshop verkoopt ‘cannabis’ als potpourri Gemeente geen fan van winkel naast gemeenteschool en start onderzoek Robby Dierickx

16 november 2018

14u44 0 Overijse Op de Brusselsesteenweg in Jezus-Eik heeft Dennis Vernieuwe maandag skateshop BlackJack geopend. Opvallend: behalve voor skatespullen en kleding kunnen klanten er ook terecht voor cannabidiol, cannabis waar je niet high van wordt. Dat de winkel de deuren naast een gemeenteschool opende, baart burgemeester Lenseclaes zorgen. Er loopt een onderzoek.

Zijn skatewinkel BlackJack in Blankenberge is ondertussen al tien jaar open en afgelopen maandag opende Dennis Vernieuwe zijn tweede vestiging langs de Brusselsesteenweg in Jezus-Eik. Maar nu al zorgt de winkel voor heel wat commotie. In tegenstelling tot in Blankenberge liggen er in de nieuwe winkel behalve kleren en skatemateriaal ook cannabidiol-plantjes in de rekken. Door velen omschreven als softdrugs. “Maar het is geen cannabis, want je kan er niet ‘high’ van worden”, verzekert Dennis Vernieuwe. “In de cannabidiol zit immers minder dan 0,2 procent THC, het product dat voor het roeseffect zorgt. Met die kleine hoeveelheid is het onmogelijk om high te worden. We zijn trouwens niet de enige winkel die dit verkoopt, want in Brussel zijn het er al minstens tien en in Wallonië meer dan vijftig. In Vlaanderen zijn we de derde winkel. Dat er hier in Vlaanderen zo moeilijk over gedaan wordt, is een teken dat we nog te conservatief zijn. We hopen dat we die taboesfeer eindelijk kunnen wegwerken, want cannabidiol wordt in de medische sector gebruikt als pijnstiller.”

Potpourri

Volgens Dennis Vernieuwe worden de plantjes enkel en alleen als potpourri verkocht. “We maken aan elke koper, die ouder dan 18 jaar moet zijn, duidelijk dat ze niet voor consumptie – roken of als kruidenthee – dienen. Het staat ook nog eens op de verpakking vermeld. De cannabidiol wordt verplicht voorverpakt en verzegeld. Ik besef dat iedere koper beslist wat hij met de plantjes doet, maar wij maken duidelijk dat het om potpourri gaat. Of het goed verkoopt? Vrijdagochtend stond hier een lange rij voor de deur.”

Volgens het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is het verboden om de bladeren van de plant te verkopen. “Dit met het oog op het risico van misbruik, maar ook risico’s in verband met de aanwezigheid van THC zelf in zeer kleine hoeveelheden, en de aanwezigheid van andere cannabinoïden, zoals cannabidiol”, klinkt het daar.

Geen vergunning

Ondertussen roert ook de gemeente zich, want naast de winkel ligt de gemeenteschool van Jezus-Eik. “In de school is men helemaal niet tevreden met de komst van de skateshop”, zegt burgemeester Inge Lenseclaes (Overijse2002/N-VA). “Wat als kinderen hiermee in aanraking komen? De politie onderzoekt momenteel dan ook of dit allemaal wel legaal is. Een eerste verslag werd opgesteld en ligt bij het parket. Daarnaast loopt er ook een onderzoek op administratief vlak, want de eigenaar diende geen vergunningsaanvraag voor de opening van de winkel in. Nochtans is dat verplicht voor elke zaakvoerder. Hij kreeg inmiddels een brief met de vraag zich zo snel als mogelijk bij de gemeentelijke diensten te melden. Feit is dat ik geen voorstander ben van dit soort winkel in de buurt van een basisschool.”

De directie van de school was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.