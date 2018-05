Skatepark op Zuidflank is klaar 29 mei 2018

Goed nieuws voor de skaters in Overijse, want het skatepark op de Zuidflank is klaar. Op termijn komt er ook een BMX-parcours.





Het was in samenspraak met de skaters dat het schepencollege het skatepark ontwikkelde en bouwde. Door hen bij de gesprekken te betrekken, wist de gemeente wat de noden van de skaters zijn. Het skatepark maakt deel uit van de vernieuwing van de Zuidflank, het gebied tussen sporthal Den Heurk, het Begijnhofstadion en de groene meanderweide voor de bibliotheek en cultuurcentrum Den Blank. Die Zuidflank moet de groene en recreatieve long van Overijse worden. Dankzij de werken wordt niet alleen wateroverlast in het centrum vermeden, maar zullen de inwoners ook een pak meer ontspanningsmogelijkheden krijgen. Zo komen er naast het skatepark ook nog een BMX-parcours en een looppad. (RDK)