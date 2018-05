Schoolbestuur SMO zoekt oplossing om kampeertoestanden te vermijden 11 mei 2018

02u33 0 Overijse Zo goed als alle ouders die in de nacht van dinsdag op woensdag gekampeerd hebben aan de Sint-Martinusschool in Overijse hebben hun kinderen kunnen inschrijven. Zij die pas 's ochtends opdaagden, waren er wel aan voor de moeite. 34 kinderen staan op de wachtlijst. Het schoolbestuur zoekt oplossingen om de kampeertoestanden in de toekomst te vermijden.

"Het is pas de eerste keer dat ouders hun tenten voor onze school opslaan", zegt directeur Johan Vanloo. "We hadden nochtans opgeroepen om niet te komen kamperen. Toen een groepje dinsdagmiddag toch opdaagde, was het hek van de dam. Omdat het kamperen op de parking te gevaarlijk werd, mochten ze hun tenten op het schooldomein opslaan."





Door het hoge aantal geboortes in de Druivenstreek in 2006 had de school zich wel al voorbereid op een volkstoeloop. "Zo trokken we het aantal plaatsen op van 230 naar 250", aldus nog Vanloo. "Maar dat bleek nog niet voldoende, want uiteindelijk staan 34 kinderen op de wachtlijst. Schrijnend dat de ouders niet weten waar hun kind volgend schooljaar school zal kunnen lopen."





Oplossing

Het schoolbestuur zal nu op zoek gaan naar een oplossing om kampeertoestanden in de toekomst te vermijden. "Daarnaast hopen we dat ook de overheid er alles aan doet om het kamperen tegen te gaan." (RDK)