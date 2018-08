Schamp mikt met BEWUST op meerderheid VOORMALIG BURGEMEESTER KEERT NA 12 JAAR TERUG NAAR POLITIEK ROBBY DIERICKX

21 augustus 2018

02u35 0 Overijse Voormalig burgemeester Eric Schamp (72) is terug van weggeweest. Na 12 jaar politieke inactiviteit start hij nu samen met Johan Leblicq en Patrick Vanderhoeven een nieuwe partij: BEWUST. "We gaan voor verruiming en verandering", aldus Schamp, die op een zitje in de meerderheid mikt.

Amper enkele weken nadat bekend geraakte dat brandweerman Dirk Dewaet met zijn burgerpartij Leefbaar Overijse naar de kiezer trekt, komt nu ook voormalig burgemeester Eric Schamp met een eigen 'burgerforum' op de proppen. Schamp was tussen 1995 en 2000 CVP-burgemeester in de druivengemeente. Met het oog op de verkiezingen in 2000 richtte hij zijn eigen partij Lijst van de Burgemeester (LB) op, waarna hij zes jaar op de oppositiebanken zat. In 2006 trok hij met zijn nieuwe partij CDoV naar de kiezer. Opnieuw geraakte hij niet in de meerderheid, waarna hij zijn zitje op de oppositiebanken doorgaf aan partijgenoot Johan Leblicq. In de jaren 2000 lagen Schamp en voormalig burgemeester Dirk Brankaer (Overijse2002/N-VA) meermaals (juridisch) in de clinch. In 2012 liet Schamp de politiek links liggen, maar nu komt hij met burgerforum BEWUST opnieuw op.





"Ik speelde al een tijdje met het idee om opnieuw politiek actief te worden", aldus de gewezen burgemeester. "Toen Johan Leblicq en Patrick Vanderhoeven met hun project op de proppen kwamen, was de keuze dan ook snel gemaakt. Overijse heeft nood aan verandering. De laatste jaren ging het bij de huidige politieke partijen niet om de inwoners maar om zichzelf. Dat krijgen we althans van de inwoners te horen. Met welke ambitie ik naar de kiezer trek? In eerste instantie willen we verruiming en verandering brengen door mee aan de macht te komen. Als je aan verkiezingen deelneemt, mik je op een plek in de meerderheid."





Burger centraal

Volgens Patrick Vanderhoeven vloeide BEWUST voort uit een burgerforum. "Uit onze gesprekken met de inwoners bleek dat ze snakten naar een nieuwe politieke partij. Al snel besloten we dan ook om een lijst voor 14 oktober op te stellen. We leggen de nadruk op een toekomstgerichte visie voor leefmilieu en open ruimte, verkeersveiligheid, een opwaardering van de kleine handelskernen en een strenge aanpak van leegstand van handelszaken en woningen."





Het politieke landschap in Overijse dreigt er na de verkiezingen helemaal anders uit te gaan zien, want naast BEWUST en Leefbaar Overijse, verandert er ook heel wat bij de traditionele partijen. Zo trekken oppositiepartij Groen en meerderheidspartij Open Vld samen naar de kiezer. Meerderheidspartijen Overijse2002/N-VA en CD&V hebben hun kartel dan weer opgeblazen. "Het is koffiedik kijken wie op 14 oktober aan het langste eind zal trekken", meent voormalig burgemeester Eric Schamp.