Schaft Overijse als laatste gemeente de hondentaks af? 20 februari 2018

02u24 0 Overijse Overijse is de enige gemeente in Vlaanderen die haar inwoners een belasting laat betalen voor het hebben van een hond. Maar de kans is reëel dat de hondentaks ook daar geschrapt wordt. De nieuwe bestuursploeg, die vanaf 1 januari volgend jaar aan de slag gaat, wil het hele fiscale gebeuren - en dus ook de hondenbelasting - herbekijken.

Oppositiepartij Groen pleit al jaren voor een afschaffing van de hondentaks, maar momenteel moeten inwoners van Overijse jaarlijks nog steeds 7,4 euro betalen voor het houden van een viervoeter. Daarmee is Overijse de laatste Vlaamse gemeente die aan de taks vasthoudt. Grimbergen en Hoeilaart waren de overige twee gemeenten, maar schrapten de belasting korte tijd geleden. "Dit is nog maar eens het sein dat het schepencollege de hondentaks moet afschaffen", zegt Groen-gemeenteraadslid Peter Lombaert. "Heel wat inwoners registreren hun hond niet, waardoor alleen de brave zielen de belasting betalen. Controles op het naleven van de wetgeving zijn er niet, dus is het nutteloos om de hondentaks te behouden."





Schepen van Financiën Danny De Kock (CD&V) zegt dat een afschaffing van de belasting tot de mogelijkheden behoort. "We halen hiermee jaarlijks 40.000 euro op, al zorgt de administratieve rompslomp ervoor dat we er weinig aan overhouden. Bovendien werd er eerder al afgesproken dat de nieuwe bestuursploeg die na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober dit jaar aan de macht komt het hele fiscale gebeuren moet herbekijken. Ook de hondentaks zal dus onder het licht gehouden worden. De belasting werd ooit in het leven geroepen omdat honden weleens voor overlast kunnen zorgen. Misschien is het beter om in de toekomst GAS-boetes te geven aan baasjes wiens viervoeter overlast veroorzaakt." (RDK)