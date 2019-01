Schaft Overijse als één van laatste Vlaamse gemeenten hondentaks af? Robby Dierickx

28 januari 2019

14u53 0 Overijse Overijse is één van de drie laatste Vlaamse gemeenten waar nog een hondentaks geheven wordt, maar daar komt mogelijk een einde aan. Oppositiepartij CD&V vraagt de afschaffing ervan. Bevoegd schepen Peter Lombaert (Groen) wil de taks al langer kwijt.

De befaamde hondentaks – jaarlijks 7,4 euro per viervoeter – zorgt al enkele jaren voor discussie in Overijse. Huidig schepen Peter Lombaert zat de vorige legislatuur in de oppositie en vroeg regelmatig om de taks af te schaffen, maar vandaag betalen baasjes de 7,4 euro nog steeds. Oppositiepartij CD&V, die de voorbije zes jaar nog in de meerderheid zat, vraagt nu een afschaffing van de taks. “De belasting is ooit ingevoerd omdat honden regelmatig overlast met zich meebrengen, meer dan andere dieren”, klinkt het bij de oppositiepartij. “Zo moest de taks de gemeentekosten voor het opruimen van hondenpoep helpen dragen. Maar sinds de mogelijkheid om via GAS-boetes in te grijpen op overlast door honden, is deze taks eigenlijk een pestmaatregel geworden, die enkel de goede eigenaars die braaf hun hond hebben aangegeven, treft. Bovendien vertegenwoordigt deze hondenbelasting een heel klein bedrag dat amper invloed heeft op het gemeentebudget en zijn de kosten verbonden aan de inning van deze taks hoger dan de uiteindelijke som der effectief geïnde bedragen.”

Hondenlosloopweide

Kersvers schepen Peter Lombaert is naar eigen zeggen verrast dat net CD&V met het voorstel komt. “Ik heb de voorbije jaren meermaals gevraagd om de taks af te schaffen, maar het was de toenmalige meerderheidspartij die mijn idee afschoot”, reageert hij. “Los daarvan, ook ik vind dus dat de belasting achterhaald is. Ik zal het schepencollege dan ook voorstellen om de taks af te schaffen. In ruil moeten er wel verdeelpunten voor hondenpoepzakjes komen, net als de nodige vuilbakjes. En een hondenlosloopweide zou ook een meerwaarde voor de gemeente betekenen.”

Als de hondenbelasting in Overijse verdwijnt, moet de taks alleen nog in Sint-Gillis-Waas en Wingene betaald worden.