Ruim 150 ouders kamperen aan college 09 mei 2018

02u49 0 Overijse Aan het Sint-Martinuscollege in Overijse hebben ruim 150 ouders afgelopen nacht gekampeerd om hun kinderen in te schrijven voor volgend schooljaar.

De eerste ouder daagde dinsdagmiddag al op, waarna een grote volkstoeloop volgde.





Met nog 156 vrije plaatsen in de A-stroom en twaalf plaatsen in de B-stroom was de kans dat er gekampeerd zou worden aan de Sint-Martinusschool in Overijse niet al te groot. Maar omdat één ouder dinsdagmiddag plots opdaagde om er zeker van te zijn dat zijn of haar zoon of dochter volgend schooljaar een plek in de secundaire school zou hebben, werd een sneeuwbaleffect gecreëerd.





Mondjesmaat stroomden steeds meer mensen toe. Gisteravond omstreeks 23.30 uur stonden al ruim 150 ouders met een veldbedje en een slaapzak paraat.





De directie besloot de ouders te laten kamperen op het schooldomein, waar ze gebruik mochten maken van het schoolsanitair.





Wachtlijst

De ouders startten zelf met een wachtlijst, waarbij de volgnummers om de twee uur afgeroepen werden. Op die manier was iedereen verplicht om aanwezig te blijven.





De inschrijvingen zouden vanochtend om 9 uur beginnen.





(RDK)