Rotary Overijse-Zoniën schenkt 10.800 euro aan De Berken RDK

12 maart 2019

10u09 0

De Rotaryclub Overijse-Zoniën heeft onlangs een cheque van 10.800 euro overhandigd aan De Berken, een kleinschalig dagcentrum voor volwassenen met een beperking. Het geld was afkomstig van een benefietconcert van Soulbrothers in Den Blank in Overijse. Daarnaast werd ook een gratis optreden in de huiskamer bij opbod verkocht voor 3.000 euro. Het was brasserie Café de la Foret die het optreden wegkaapte. Ook sponsors, trouwe vrienden en sympathisanten van de Rotaryclub droegen hun steentje bij.