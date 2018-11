Reuzendragers zoeken dringend opvolgers Verenigingen juichen oprichting interimbureau voor mensen die reus dragen toe Robby Dierickx

17 november 2018

22u16 0 Overijse De reuzenverenigingen van de Druivenstreek juichen de oprichting van een online interimbureau voor reuzendragers toe. Zowel in Tervuren als in Overijse kampt men namelijk al jaren met een tekort aan dragers. In Tervuren is de situatie zelfs zo nijpend dat er al stoeten afgelast moesten worden.

Al decennialang tellen Tervuren en Overijse reuzenverenigingen. De reuzenstoeten bestaan zelfs al sinds de twaalfde eeuw, maar aan de traditie lijkt stilaan een einde te komen. In heel Vlaanderen is er immers een tekort aan reuzendragers, zo ook in de twee druivengemeenten. Haast niemand voelt zich nog geroepen om met een reus van zowat zeventig kilogram aan een stoet deel te nemen. “We kampen al verschillende jaren met een tekort aan reuzendragers”, zegt Stefaan Beyen van de vereniging Reuzen van Tervuren. “In onze gloriejaren telde de vereniging maar liefst zestig leden, maar momenteel moeten we het met slechts vijftien man doen. Uiteraard zorgt dat regelmatig voor problemen. Onze vereniging heeft zeven reuzen, die elk met twee man ‘bediend’ moeten worden. Als er een paar leden met vakantie zijn, hebben we een groot probleem. De laatste jaren hebben we al verschillende deelnames aan stoeten moeten annuleren.”

Vijf kinderen

Nochtans doet Stefaan Beyen er naar eigen zeggen alles aan om opvolging te vinden. “Onder de vijftien leden zijn al vijf kinderen, maar de vraag is of zij dit zullen blijven doen. Daarom zijn we al geruime tijd op zoek naar opvolging, maar we vinden niemand. Zelf ben ik bijna 60 jaar oud en ik ben niet van plan om dit te blijven doen. Op mijn leeftijd is het al wat zwaarder om telkens met een reus van zestig kilogram te sleuren.”

En dus is de penningmeester van Reuzen van Tervuren verheugd dat er een interimbureau voor reuzendragers komt. “Als we op die manier elkaar kunnen helpen en kunnen voorkomen dat de reuzentraditie verdwijnt, dan is dit absoluut een goed idee”, klinkt het nog. “De kans is groot dat we hier zelf ook een beroep op zullen doen om eindelijk de nodige opvolging te vinden.”

Zes familieleden

In buurgemeente Overijse was de lokale reuzenvereniging nog niet op de hoogte van de oprichting van een interimbureau voor reuzendragers, maar Jean-Pierre Somers juicht het initiatief wel toe. “Want ook bij ons is het krabben om telkens genoeg volk te vinden. We zijn met zes familieleden die instaan voor de drie reuzen. Daarnaast hebben we nog één iemand extra om ons team te versterken. Deelnames aan stoeten hebben we voorlopig nog niet moeten annuleren, maar toekomstgericht hebben we wel nood aan opvolging. Ik ben zelf 67 jaar oud en ga nog maximaal drie jaar door. Op dat moment zal ik vijftig jaar reuzendrager geweest zijn en is het tijd om te stoppen. Hopelijk hebben we tegen dan wel versterking gevonden.”

Het online interimbureau zal pas in het voorjaar van 2019 klaar zijn, maar kandidaat-reuzendragers kunnen zich nu al inschrijven via secretariaat@reuzeninvlaanderen.be.