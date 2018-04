Provincie zet licht op groen voor werken in IJsevallei 19 april 2018

02u29 1

De provincie Vlaams-Brabant heeft de instemmingsverklaring voor het landinrichtingsplan voor de IJsevallei ondertekend.





"Hierdoor kunnen we de beken heraanleggen, grondwerken uitvoeren en het groen herinrichten in Hoeilaart en Overijse", zegt gedeputeerde voor Waterlopen Monique Swinnen. "Onder meer de aanpassingswerken aan school 't Kasteeltje in Overijse zijn hierdoor mogelijk. Daarnaast zal ook het park opnieuw aangelegd kunnen worden en kunnen we de loop van de IJse en de waterkwaliteit van de vijvers herbekijken."





Ook het gebied langs de Nellebeek kan nu aangepast worden. De IJse en de Nellebeek zijn belangrijk omdat ze het Zoniënwoud verbinden met de Dijlevallei. "In de komende drie jaar zullen daarom verschillende deelprojecten in en rond het Zoniënwoud opgezet worden, om dit netwerk aan groene verbindingen verder te versterken", besluit gedeputeerde Ann Schevenels. (RDK)