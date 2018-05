Proefopstelling Speelberg wordt aangepast en verlengd 12 mei 2018

02u42 0 Overijse De proefopstelling met eenrichtingsverkeer in de Speelberg en de Kerkeweg in Overijse, die midden oktober vorig jaar ingevoerd werd, krijgt enkele aanpassingen en wordt verlengd. Die beslissing nam het schepencollege nadat 306 mensen deelnamen aan een enquête.

Met de proefopstelling met eenrichtingsverkeer wil de gemeente het sluipverkeer uit de omgeving van de Speelberg en Kerkeweg weren. Ruim zes maanden na de invoering ervan en nadat inwoners een vragenlijst ingevuld hadden, besliste de gemeente recent om de proefopstelling voorlopig niet definitief te bestendigen of af te voeren. De huidige opstelling wordt verlengd tot 1 juli en een dag later start een tweede testperiode met enkele aanpassingen.





Zo wordt het eenrichtingsverkeer binnenkort pas vanaf 7.30 uur van kracht, waar dat nu nog om 7 uur is. Op die manier kunnen de bewoners hun straten een halfuur langer in beide richtingen uitrijden. Ook komt er een extra variabel verkeersbord op de Speelberg en zal de gemeente een bijkomende maatregel onderzoeken om het sluipverkeer in de Bredestraat-Breerijke richting de Hoeilaartsesteenweg tegen te gaan.





Bevraging in oktober

De nieuwe proefopstelling wil de gemeente eveneens grondig evalueren om te zien of de aanpassingen tegemoet komen aan de meeste opmerkingen. Eind oktober komt er een nieuwe bevraging. (RDK)