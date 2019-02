Prangend personeelstekort bij politie Druivenstreek: tien agenten gezocht Werking voorlopig niet in het gedrang, maar bepaalde acties wel op lager pitje gezet Robby Dierickx

12 februari 2019

16u55 0 Overijse Schrik dat de politie niet meer zal opdagen, hoeven de inwoners van Overijse en Hoeilaart niet meteen te hebben, maar door een tekort aan personeel moet de zone bepaalde acties wel op een lager pitje zetten. “Ik hoop om dit jaar nog tien extra manschappen voor de interventieploeg te vinden”, zegt korpschef Sébastien Verbeke, die zelfs in de politiescholen reclame maakt voor zijn zone.

Dat politiezone Druivenstreek – net als verschillende andere zones in de regio overigens – met een tekort aan personeel kampt is niet nieuw, maar de voorbije maanden zag korpschef Sébastien Verbeke het tekort alleen maar toenemen. “Onder meer omdat enkele agenten die iets meer dan vijf jaar geleden van de federale politie naar onze zone gedetacheerd werden, nu in andere zones dichter bij huis aan de slag konden”, aldus Verbeke. “In de zomermaanden moeten we van nog enkele agenten afscheid nemen, waardoor we in het najaar met een tekort van tien zullen zitten. En dat op een totaal kader van 66 man.”

Op onze prioriteiten - woninginbraken, diefstallen, drugs en cybercriminaliteit - blijven we uiteraard volop inzetten. Sébastien Verbeke

De korpschef benadrukt dat de inwoners van Hoeilaart en Overijse niet hoeven te vrezen dat de politie niet meer zal uitrukken wanneer ze dringend hulp nodig hebben. “Op onze prioriteiten – woninginbraken, diefstallen, drugs en cybercriminaliteit – blijven we volop inzetten”, klinkt het. “Maar na een woninginbraak kan het zijn dat de slachtoffers soms wat langer moeten wachten alvorens we de vaststellingen kunnen komen doen. Vroeger hadden we de luxe om twee ploegen de baan op te sturen wanneer er twee gelijktijdige woninginbraken waren, nu kan dat vaak slechts door één ploeg gebeuren. Verder zijn we genoodzaakt om bepaalde grote acties wat minder vaak te organiseren. Ook de schooleducatie waarbij we leerlingen bijvoorbeeld helpen om veilig te leren fietsen, moeten we lichtjes afbouwen. Onze eigen dispatching was vroeger tot 20 uur bemand, nu is dat tot slechts 17 uur. Om de werking van aangiftes wat te vergemakkelijken, starten we op 1 mei met een online afsprakenbeheer. Wie aangifte wil komen doen, kan via internet een afspraak maken. Op die manier kan de bevoegde agent op voorhand al wat zaken opzoeken, waardoor hij minder tijd verliest aan het loket.”

Reclamecampagne

Om te vermijden dat het tekort nog toeneemt, is de politiezone met een campagne gestart in de politiescholen. “Ook andere zones doen dat”, zegt Sébastien Verbeke. “Daar waar agenten vroeger aan een bepaalde zone toegewezen werden, hebben ze nu de luxe om zelf te kiezen waar ze aan de slag willen. En net daar knelt voor ons het schoentje. Agenten uit de omgeving kiezen al gauw voor Brusselse korpsen omdat ze daar meer financiële voordelen hebben. Bovendien grenst onze zone aan Wallonië, waardoor we in de buurgemeenten heel wat Franstalige agenten tellen en die kunnen bij ons niet aan de slag. Het is nu vooral hopen dat agenten in spe die in oktober afstuderen aan de politieschool voor onze zone kiezen, zodat we eindelijk weer normaal kunnen functioneren.”