Politie achtervolgt duo verdachten 15 maart 2018

De Terhulpsesteenweg in Overijse was gisteravond omstreeks 22 uur het decor voor een politieachtervolging. Met bijstand van de federale, zat de lokale politie twee gevluchte verdachten op de hielen. "De politie merkte een verdacht voertuig met twee inzittenden op", zegt korpschef Sébastien Verbeke van de lokale politie. "Toen de patrouille de wagen tegenhield en de agenten hem wilden controleren, sloeg het duo op de vlucht." Al snel speelde zich een achtervolging af doorheen de straten van de buurt. Een helikopter van de federale politie en speurhonden werd ingezet om de daders te klissen. "De politie kon algauw een van hen vatten", aldus Verbeke. Het was gisterenavond niet duidelijk of de tweede verdachte ook gearresteerd werd. (VDBS/DCFS)