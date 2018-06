Plan voor dorpskernvernieuwing pas in november klaar 22 juni 2018

Uiterlijk op 10 november zal het plan voor de dorpskernvernieuwing van Maleizen definitief vastgesteld worden. Dat is twee maanden later dan eerder gepland. Alle opmerkingen moeten nog grondig onderzocht worden.





Het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de dorpskernvernieuwing ligt sinds begin dit jaar opnieuw op de tafel van het schepencollege. Eerder werd dat plan gedeeltelijk vernietigd door de Raad van State. Om een toekomstige visie op de vernieuwing van de dorpskern in de praktijk te kunnen omzetten, moet daarom een nieuw RUP opgesteld worden. De voorbije maanden werden al participatievergaderingen opgesteld zodat inwoners mee kunnen beslissen. Normaal had het plan ergens op het einde van de zomer definitief vastgesteld moeten worden, maar die periode wordt met zestig dagen verlengd.





Die verlenging komt er omdat de resultaten uit het participatietraject, de bezwaren uit het openbaar onderzoek en het advies van de GeCoRo momenteel grondig bestudeerd worden. Tegen 10 november wil het schepencollege een kwalitatief resultaat afleveren en zal het RUP definitief vastgesteld kunnen worden. (RDK)