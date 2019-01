Parket opent onderzoek naar schuldig verzuim nadat 91-jarige vrouw wegloopt uit rusthuis en onderkoeld wordt aangetroffen in Overijse Robby Dierickx HA

22 januari 2019

13u36

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 Overijse In Overijse (Vlaams-Brabant) is een 91-jarige vrouw vanochtend onderkoeld op straat aangetroffen. Het gaat om de bewoonster van een rusthuis. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De vrouw verbleef in het rusthuis, maar had het pand verlaten. Het is nog niet duidelijk hoe de vrouw op straat belandde en hoelang ze buiten rondgedoold heeft.

Het slachtoffer werd wat verderop teruggevonden door het personeel van de woonzorginstelling. Omdat ze hevige onderkoelingsverschijnselen vertoonde, werden de medische en politiediensten ingeschakeld. De bejaarde vrouw is stabiel, maar verkeert wel in levensgevaar.

Het parket Halle-Vilvoorde is een onderzoek naar het rusthuis gestart, omdat er mogelijk sprake is van schuldig verzuim. Zo wordt er onderzocht of het woonzorgcentrum de nodige voorzorgsmaatregelen heeft nageleefd om te voorkomen dat de vrouw de instelling op eigen initiatief kon verlaten.