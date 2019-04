Parkeerverbod en afgesloten straten door Brabantse Pijl Robby Dierickx

15 april 2019

08u36 0 Overijse Woensdag is Overijse opnieuw het decor van de finale van de Brabantse Pijl. Om alles in goede banen te leiden, worden verschillende straten nagenoeg een hele dag lang afgesloten. Her en der wordt ook een parkeerverbod ingelast.

De Brabantse Pijl start woensdag traditiegetrouw in Leuven en gaat vervolgens via Alsemberg naar Overijse, waar drie lokale ronden gereden worden. Ook dit jaar maken de beklimmingen aan onder meer de Hagaard, Schavei, IJskelderlaan en Holstheide deel uit van het parcours. Als gevolg van de wielerwedstrijd worden tientallen straten voor een paar uur of voor een hele dag afgesloten. Onder meer in de Brusselsesteenweg (tussen de Sint-Annastraat en Schavei), Terspautlosweg, Hertstraat, IJskelderlaan, Heuvelstraat, Bergstraat en J.B. Dekeyserstraat is geen verkeer mogelijk en mag ook niet stilgestaan noch geparkeerd worden. Rond het parcours worden verschillende parkings voor de organisatie en de bezoekers geopend.