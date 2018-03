Oversteek Waversesteenweg pak veiliger 13 maart 2018

02u50 0 Overijse Fietsers en voetgangers kunnen de Waversesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Abstraat en de Kerkstraat in Tombeek voortaan veiliger oversteken. De wegenwerken zijn er zopas afgerond.

Het Vlaams Gewest werd aan de hand van het gemeentelijk verkeersleefbaarheidsplan aangemaand om het kruispunt van de Waversesteenweg met de Abstraat en de Kerkstraat in Tombeek beter te beveiligen voor de zachte weggebruikers. "In het verleden had het Gewest hier al verlichting geplaatst, maar dit was onvoldoende", zegt schepen van Mobiliteit Sven Willekens (Open Vld). "We hebben de voorbije maanden dan ook intensief onderhandeld met Wegen en Verkeer met het oog op een meer doeltreffende oplossing. En nu zijn de werken klaar. Het voetpad werd er verhoogd en verbreed, waardoor de lengte van de oversteek op de Waversesteenweg beperkt wordt tot de minimumbreedte van 3,25 meter per rijstrook. De ruimte die daarbij vrijkomt, dient als afscheiding van het fietspad en de rijbaan om ook de fietsers hier beter te beveiligen. Daarnaast werden ook de trottoirs op de hoeken van de Abstraat aangepast om de monding van de Abstraat te versmallen. Het verkeer zal hier niet langer kunnen voorsorteren, wat de veiligheid van fietsers die langs de Abstraat rijden aanzienlijk bevordert."





Momenteel wordt de verbreding met markeringen op het wegdek aangegeven voor het gemotoriseerd verkeer. "Midden mei krijgt de Waversesteenweg een nieuw wegdek, waarbij de rijstroken versmald worden tot 3,25 meter", besluit Willekens. (RDK)