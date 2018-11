Overijsenaren vieren einde Eerste Wereldoorlog opnieuw RDK

09 november 2018

Zondag is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog eindigde. In Overijse gaat die herdenking niet onopgemerkt voorbij. Naast de verschillende plechtigheden staat er zondagmiddag ook een heus bevrijdingsbal op de agenda in Parochiecentrum Ter IJse in de Stationsstraat. Tussen 14.30 en 17 uur brengt de Gentse band The Hop Sh Bam Connection swingende jazz van de Groote Oorlog. De organisatie maant iedereen aan om verkleed in de stijl van honderd jaar geleden naar het bal te komen. Tussen het dansen door kunnen de aanwezigen genieten van een hapje en een drankje. Elke bezoeker krijgt een drankbonnetje cadeau. De toegang is gratis en inschrijven is niet nodig.