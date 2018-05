Overijsenaren 'klinken' op Druivenfeesten 09 mei 2018

02u48 0 Overijse Van 24 tot en met 29 augustus vinden in het centrum van Overijse de jaarlijkse Druivenfeesten plaats. Het thema dit jaar is 'Overijse Klinkt'.

Dat thema is niet toevallig gekozen: tijdens de Druivenfeesten klinkt er heel wat muziek in de straten en klinken de Overijsenaren op de druivenoogst. Het volledige programma is nog niet bekend, maar het staat wel al vast dat de traditionele Druivenstoet op zondag 26 augustus zal plaatsvinden. De organisatie gaat nu al op zoek naar deelnemers. Dansgroepen, muziekverenigingen, sportclubs en dorpsraden worden aangemaand om deel te nemen. Inschrijven kan tot 15 juli. Ook het dorpsspel Code 3090 is opnieuw present. Tijdens de zomerapero op 31 mei op Kamp Kwadraat kunnen ploegen zich inschrijven.





Ambassadeurs

Nog tijdens de Druivenfeesten worden ook de nieuwe Druivenambassadeur en viceambassadeur verkozen. Tot dan nemen respectievelijk Gert en Mieke de honneurs waar. Binnen enkele weken zal het volledige programma van de feesten bekendgemaakt worden.





(RDK)