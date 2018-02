Overijsenaar kan mening geven over variabel eenrichtingsverkeer 21 februari 2018

02u33 0 Overijse Tot 18 maart kunnen de inwoners van Overijse hun mening kwijt over de proefopstelling met het variabel eenrichtingsverkeer op de Speelberg en de Kerkeweg. Die proefopstelling moet het sluipverkeer stoppen dat de E411 wil vermijden. "Nu al is duidelijk dat het project haar werk doet", zegt schepen Sven Willekens.

Op 18 oktober vorig jaar ging de proefopstelling in de Speelberg en de Kerkeweg van kracht. Het variabel eenrichtingsverkeer tussen 7 en 9 uur zorgt er volgens mobiliteitsschepen Willekens (Open Vld) voor dat het een pak veiliger is in de omgeving.





"We stellen vast dat inwoners vaker met hun kinderen, opnieuw te voet of met de fiets richting het centrum trekken tijdens de ochtendspits", klinkt het. "Bovendien blijkt dat de reistijd tijdens de ochtendspits op de Terhulpensesteenweg tussen de afrit Maleizen en de J. Bt. Dekeyserstraat gemiddeld slechts met een paar minuten toeneemt."





"Het verkeer op de Hoeilaartsesteenweg en de J. Kumpsstraat neemt slechts matig toe. Dat betekent dat het verkeer meer op de hoofdassen en op de E411 blijft. Tot slot kunnen voetgangers en fietsers in het centrum veiliger oversteken langs de vijver omdat er geen sluipverkeer uit de Jean Tombeurstraat komt."





Na vier maanden is de tussentijdse evaluatie volgens de schepen dan ook positief, maar hij beseft dat ook de inwoners een mening hebben. Daarom krijgt de Overijsenaar ook inspraak. Tot 18 maart kunnen de inwoners een vragenlijst invullen via een formulier op de website of via de brief die ze ontvangen hebben. (RDK)