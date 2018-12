Overijse2002/N-VA en Open Vld/Groen bereiken eindelijk akkoord Inge Lenseclaes blijft burgemeester, maar moet wel 2 schepenambten inleveren Robby Dierickx

06 december 2018

10u59 0 Overijse De onderhandelingen verliepen niet altijd even vlot, maar uiteindelijk hebben de kartels Overijse2002/N-VA en Open Vld/Groen anderhalve maand na de verkiezingen dan toch een akkoord bereikt. Inge Lenseclaes (Overijse2002/N-VA) behoudt haar sjerp, maar moet in ruil wel zo goed als twee schepenambten inleveren. Huidige coalitiepartner CD&V mag zes jaar oppositie voeren.

Al op 14 oktober was duidelijk dat Overijse2002/N-VA en Open Vld/Groen het de komende zes jaar met elkaar moesten doen. De kartels behaalden respectievelijk tien en negen zetels. Omdat geen van beide partijen met het Franstalige Plus (zes zetels) wilde praten en de huidige coalitiepartner CD&V slechts drie zetels behaalde, was er geen andere optie dan samen een coalitie te vormen. Dat er niet snel witte rook uit De Vuurmolen zou komen, stond echter in de sterren geschreven. Het water tussen de twee lijsttrekkers, Inge Lenseclaes (Overijse2002/N-VA) en Sven Willekens (Open Vld/Groen), was namelijk bijzonder diep en het feit dat er tussen beide kartels een verschil van slechts een kleine 400 stemmen zat, was ook niet echt bevorderlijk voor de gesprekken. Kort na de stembusgang werd er bovendien openlijk gekibbeld over allerlei zaken.

Maar nu, ruim anderhalve maand na de verkiezingen, zijn de coalitiegesprekken dan toch klaar. Burgemeester Inge Lenseclaes behoudt haar sjerp de komende zes jaar. Daarnaast krijgt haar kartel ook twee schepenen. Open Vld/Groen doet het met drie schepenen. Tot slot wordt het laatste schepenambt gedeeld tussen beide kartels. Het eerste jaar gaat de schepensjerp naar Overijse2002/N-VA, de laatste vijf jaar naar blauw-groen.

Burgerparticipatie

“Wie de schepenambten bij ons gaat opnemen, ligt nog niet volledig vast”, zegt burgemeester Lenseclaes. “De komende dagen moeten de laatste details afgerond worden. Daarnaast wordt ook de laatste hand aan het inhoudelijke bestuursakkoord gelegd. Een duurzame omgeving, een uitgewerkt zorgbeleid, opwaardering van de dorpskernen, veilige fiets- en voetgangersvoorzieningen en burgerparticipatie zullen alvast de speerpunten van de volgend legislatuur worden.”

Bij Open Vld/Groen is wel al duidelijk wie de schepensjerpen de komende jaren mag omgorden: Sven Willekens, Dirk Devroey en Peter Lombaert worden zes jaar schepen, Myriam Vanderlinden vijf jaar. “Hiermee hebben we ons doel bereikt”, aldus Willekens. “We hebben vanaf dag 1 gezegd dat indien Overijse2002/N-VA het burgemeesterschap zou opeisen, wij extra schepenen zouden krijgen. Onze partner heeft toegestemd en moet daardoor qua aantal schepenen inbinden. Dat de onderhandelingen zo lang geduurd hebben, is het gevolg dat er niet twee kartels maar wel vier partijen aan tafel zaten. Daarom wilde niemand overhaast te werk gaan. Dergelijke gesprekken hebben tijd nodig.”

Persoonlijke vetes

En wat met de persoonlijke vetes tussen Willekens en Lenseclaes? In de aanloop naar de verkiezingen zei de liberaal nog dat hij alleen met de burgemeester wil samenwerken “als ze haar manier van werken aanpast”. Maar die plooien zijn volgens Lenseclaes gladgestreken. “Die uitspraken wijt ik aan campagnekoorts”, klinkt het. “Ik heb geen probleem met Willekens en hij bevestigde dat er andersom ook geen problemen zijn.”

“Ik had geen last van campagnekoorts”, antwoordt Willekens. “Maar als iemand niet gestructureerd of niet transparant werkt, dan heb ik daar een probleem mee. Ik kijk dan ook uit naar onze samenwerking de komende zes jaar.”

De oppositie in Overijse zal na Nieuwjaar bestaan uit CD&V, Plus en Leefbaar Overijse.