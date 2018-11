Overijse en Wemmel nog zonder nieuwe meerderheid Robby Dierickx

29 november 2018

15u31 0 Overijse Nu Open Vld en CD&V in Zaventem een coalitie gevormd hebben, is het in twee gemeenten in onze regio nog wachten op een nieuwe meerderheid. In Overijse lopen de gesprekken nog volop en hoopt men binnen twee weken te landen. Ook in Wemmel is er nog geen witte rook.

Dat Overijse2002/N-VA en Open Vld/Groen samen een meerderheid zullen vormen in Overijse staat vast, maar wie welke postjes zal krijgen, is nog niet duidelijk. Overijse2002/N-VA behaalde tien zetels, het nieuwe kartel tussen blauw en groen klokte op negen zetels af. Beide kartels zijn dan ook op elkaar aangewezen om een meerderheid te vormen. Gezien de turbulente voorgeschiedenis tussen voornamelijk Open Vld en Overijse2002/N-VA geen sinecure. “Maar de onderhandelingen verlopen wel nog steeds in een constructieve sfeer”, zegt Eric Leskens, voorzitter van Overijse2002/N-VA. “We hopen dan ook binnen twee weken te landen.”

Sven Willekens, lijsttrekker van Open Vld/Groen, bevestigt dat er momenteel nog steeds volop gepraat wordt. “Het is logisch dat het wat langer duurt, want er waren op 14 oktober slechts een kleine 400 stemmen verschil tussen beide kartels. We stellen beide onze eisen en daarom moet er veelvuldig onderhandeld worden. Maar er is geen haast bij.”

Ook in Wemmel is er momenteel nog geen nieuwe meerderheid gevormd. Huidig burgemeester Walter Vansteenkiste behaalde met zijn Lijst van de Burgemeester 12 van de 25 zetels en is aan zet. De gesprekken lopen er, maar op witte rook is het nog wachten.