Op zoek naar nieuwe Druivenambassadeur 13 juli 2018

Nu de Druivenfeesten naderen, is ook het startschot gegeven van de zoektocht naar een nieuwe Druivenambassadeur. Iedereen ouder dan 18 met een hart voor de druivenstreek kan zich tot 16 augustus kandidaat stellen. De winnaar wordt op vrijdag 24 augustus, de openingsavond van de feesten, bekendgemaakt. De Druivenambassadeur vertegenwoordigt samen met de vice-ambassadeur een jaar lang de druivenstreek in binnen- en buitenland: van de inhuldiging van sportvedetten tot een bezoek aan een Franse zustergemeente. De winnaars krijgen een mooi prijzenpakket: een jaar lang rondrijden in een auto en aankoopbonnen bij lokale handelaars. Wie zich kandidaat wil stellen, kan dat nog tot 16 augustus via www.druivenambassadeur.be/DA.





(RDK)