Ook Overijse wil vzw Voedselhulp financieel steunen 09 augustus 2018

02u28 0 Overijse Na het schepencollege van Hoeilaart heeft nu ook buurgemeente Overijse een financiële ondersteuning van de vzw Voedselhulp Overijse goedgekeurd. Concreet willen de gemeenten financieel tussenkomen wanneer de vzw, die op 1 november moet verhuizen, een nieuw pand vindt.

Al bijna een jaar zoekt Voedselhulp een nieuw, tijdelijk onderkomen omdat het huidige gebouw tegen de vlakte gaat. Zodra het nieuwe gebouw op de site klaar is, krijgt de vzw er opnieuw onderdak in, maar de periode van drie of vier jaar moet wel overbrugd worden. De zoektocht naar een tijdelijk pand verloopt zeer stroef. Eerder liet Hoeilaart al weten dat het de vzw financieel wil steunen bij de huur van een gebouw. Het schepencollege van Overijse neemt nu dezelfde beslissing.





"Het gaat hier zowel om financiële als logistieke ondersteuning", zeggen burgemeester Inge Lenseclaes en OCMW-voorzitter Joke Lenseclaes (beiden Overijse2002/N-VA). "Vzw Voedselhulp betekent enorm veel voor de minderbedeelde inwoners, niet alleen uit Overijse, maar ook uit de andere druivenstreekgemeenten. Daarom hebben we twee medewerkers van de gemeente en het OCMW de opdracht gegeven om mee naar oplossingen te zoeken.Daarnaast hebben we beslist om financieel tussen te komen in de huurlasten wanneer er een pand wordt gevonden op de privé-markt." (RDK)