Ook Overijse sluit zich aan bij statiegeldalliantie 22 juni 2018

Net als zowat 150 andere Vlaamse gemeenten sluit Overijse zich aan bij de statiegeldalliantie. Tijdens de gemeenteraad werd unaniem voor die aansluiting gestemd.





Het voorstel kwam van gemeenteraadslid Leen Gillis (Overijse2002/N-VA). Met de statiegeldalliantie willen gemeenten en verenigingen het zwerfvuil beperken. Concreet zou een blikje of een flesje geld waard zijn wanneer we het terug naar de winkel brengen, wat nu ook al het geval is met onder andere bierflesjes. "Ik ben verheugd dat onze gemeente zich aansluit bij deze alliantie en hoop dat we zo het zwerfvuil in onze gemeente tot het minimum kunnen reduceren", aldus Leen Gillis.





Volgens burgemeester Inge Lenseclaes en schepen Jan De Broyer (beiden Overijse2002/N-VA) is de toetreding tot de statiegeldalliantie niet de enige piste die de gemeente bewandelt om het zwerfvuil terug te dringen. Zo zoekt de gemeente nog andere inzamelsystemen om het afval langs de kant van de weg aan te pakken. (RDK)