Nu inschrijven voor Valentijnsfeest RDK

29 januari 2019

Alle 55-plussers uit Overijse kunnen zich vanaf nu inschrijven voor het Valentijnsfeest voor senioren, dat op maandag 11 en dinsdag 12 februari om 14 uur in CC Den Blank georganiseerd wordt. Door het succes van de vorige edities vindt het nu opnieuw verspreid over twee dagen plaats. Er staan optredens van Eveline Cannoot, Luc Van Meeuwen en de Real Time Band op het programma. Alle bezoekers worden verwend met koffie, taart en een roos. De gemeente raadt senioren aan zich op tijd in te schrijven, want de vorige edities waren telkens volzet. Inschrijven kan via 02/686.31.32 of www.denblank.be.