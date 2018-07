Nu al bezig met watersnood na hittegolf NIEUW BUFFERBEKKEN MOET JEZUS-EIK BESCHERMEN TEGEN OVERSTROMINGEN DIMITRI BERLANGER

24 juli 2018

02u27 0 Overijse Overstromingen lijken wel het laatste waar we ons in deze droogte zorgen over moeten maken, maar in Overijse denken ze toch al even vooruit. In september gestart de aanleg van een ecologische waterbuffer, die Jezus-Eik moet beschermen tegen overstromingen.

Overijse heeft de voorbije jaren heel wat wateroverlast te slikken gekregen. Er is dan ook al aanzienlijk geïnvesteerd in bufferprojecten in het centrum van Overijse, in Tombeek en Maleizen. Nu wordt ook de waterproblematiek in Jezus-Eik aangepakt.





Binnenkort start de aanleg van een ecologische buffer in het grasperk aan het kruispunt van de Marnixlaan, de Rembrandtdreef en de Teniersdreef in Jezus-Eik. "Bij hevige regen- en onweersbuien gaan we het water opvangen en opslaan in een ecologische wateropvangbekken bestaande uit duurzame materialen in een zone met veel struiken, planten en bomen", zeggen schepen van Openbare Werken Sven Willekens (Open Vld) en raadslid Thierry Vanhaecht (Open Vld). De bedoeling is dat het daarna stelselmatig in het rioleringsnetwerk terecht komt. "Dit project zal zowel de Marnixwijk in Jezus-Eik voor wateroverlast behoeden, maar zal ook het lager gelegen centrum van Eizer droog houden en de Nellebeek zuiveren."





Groene zone

Buurtbewoners konden hun zeg doen tijdens de infomomenten. "Die suggesties werden in de mate van het mogelijke meegenomen in het ontwerp. Zo zal er ook aandacht zijn voor de verkeersveiligheid op en rond de groene zone en is er veel aandacht voor de ontmoetingsfunctie van de zone voor de Marnixwijk. De groene zone krijgt ook een klein park met houten terrasvloer, bomen en struiken. Het wordt een gezellige ontmoetingsplaats voor mensen uit de buurt." De kosten van het Marnixproject worden geraamd op 650.000 euro. De werken zullen begin september aanvangen en kunnen hopelijk afgerond zijn voor de winter.





Overijse heeft zelf een waterhuishoudingsplan opgesteld dat enerzijds gericht is op het saneren van het rioolnetwerk en anderzijds veel maatregelen treft tegen wateroverlast en bodemerosie. "Sinds 2012 werd meer dan elf miljoen euro geïnvesteerd in ontdubbelde rioolnetwerken, bufferzones, spaarbekkens en beton- en asfaltonthardingsprojecten", vervolgt Willekens. "Overijse hoort hiermee bij de koplopers in Vlaanderen. Ons uitgangspunt is steeds om water in het straatbeeld en in het landschap duurzaam te integreren, met andere woorden water als meerwaarde te beschouwen en niet als bron van problemen."