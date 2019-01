Nog tot eind deze maand gratis sporten in nieuw atletiekpark Robby Dierickx

14 januari 2019

Overijse Individuele lopers kunnen nog zeker tot eind deze maand gratis gebruik maken van het vernieuwde atletiekpark Den Heurk in Overijse. Na de proefperiode komt er een betalend systeem.

Ruim twee maanden geleden werd het vernieuwde atletiekpark van Overijse geopend. De oude, afgeleefde atletiekpiste werd vervangen door een nieuw exemplaar en ook voor de andere atletiekdisciplines werd de infrastructuur in een nieuw jasje gestoken. Daarnaast kreeg het nieuwe atletiekpark met de sprinthelling een nationale primeur. De helling, die eerst 35 meter stijgt aan 8 procent, nadien 10 meter vlak is om vervolgens 46 meter te dalen aan 5,8 procent, is dan ook dé trekpleister van de vernieuwde accommodatie.

Individuele lopers kunnen via de draaideur momenteel nog gratis toegang krijgen tot de atletiekpiste. Dat zal zeker nog tot eind januari het geval zijn. Nadien wordt een betalend systeem gelanceerd en zal er met een beurtenkaart gewerkt worden. De sportdienst zal hier binnenkort meer informatie over vrijgeven.