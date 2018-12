Nieuwe uitbater cultuurcafé Den Blank gezocht RDK

24 december 2018

12u57 0



De gemeente Overijse gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor het cultuurcafé van gemeenschapscentrum Den Blank. Het contract met de huidige concessiehouder loopt immers op 30 juni volgend jaar af. De nieuwe concessie is voor vijftien jaar geldig, van 1 juli 2019 tot 30 juni 2034. Het cultuurcafé is centraal gelegen, heeft veel parkeergelegenheid in de buurt, ligt vlakbij het zwembad en de bibliotheek, en beschikt over een groot, zonnig terras met uitzicht op de speeltuin.