Nieuwe partij Leefbaar Overijse krijgt steun van Vlaams Belang 24 augustus 2018

02u41 0 Overijse Vlaams Belang trekt op 14 oktober niet met een eigen lijst naar de kiezer, maar doet dat onder de vleugels van Leefbaar Overijse.

Die nieuwe partij, met brandweerman Dirk Dewaet als lijsttrekker, neemt voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Vlaams Belanger Philip Claeys zal de lijst duwen. "We kunnen ons grotendeels herkennen in het programma van Leefbaar Overijse en zijn ervan overtuigd dat deze lijst een alternatief kan bieden om de Overijsenaren te verenigen", meent Philip Claeys. "Het is namelijk hoog tijd om in Overijse een aantal zaken in beweging te krijgen. We denken bijvoorbeeld aan de bewaring van het Vlaamse karakter, een verbetering van de mobiliteit en een opwaardering van de dorpskern." Wie van Vlaams Belang allemaal op de lijst van Leefbaar Overijse zal staan, is nog niet bekend. Vast staat wel dat Philip Claeys, die voor Vlaams Belang in het Europees parlement en in de gemeenteraad zetelde, de lijst zal duwen. (RDK)