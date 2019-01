Nieuwe lessenreeksen ‘Overijse Sport’ Robby Dierickx

08 januari 2019

09u27 0 Overijse Energetics, pop-pilates en Zumba Step: dat zijn de nieuwe sportieve lessenreeksen voor volwassenen die binnenkort starten bij Overijse Sport. De lessen Energetics starten deze woensdag zelfs al.

Met Overijse Sport kunnen inwoners meerdere keren per jaar proeven van korte, sportieve lessenreeksen. Die duren telkens enkele weken, waardoor deelnemers zich niet meteen voor een volledig jaar hoeven in te schrijven. De lessen Energetics, pop-pilates en Zumba Step lopen telkens over een periode van vijf weken.

Woensdag vindt de eerste les Energetics plaats. Daarbij verstevigen deelnemers hun spieren en dankzij de opzwepende muziek wordt ook aan het uithoudingsvermogen gewerkt. De lessen vinden vijf weken lang op woensdag van 20 tot 21 uur in gemeenschapscentrum De Bosuil plaats. Op donderdag 14 februari om 19 uur wordt de eerste les pop-pilates georganiseerd, terwijl Zumba Step op maandag 29 april om 21 uur start.

Inschrijven kan via www.overijse.be/webwinkel.