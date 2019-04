Nieuwe asfaltlaag voor Brusselsesteenweg RDK

03 april 2019

09u45 0 Overijse Het Agentschap Wegen en Verkeer is woensdag gestart met werkzaamheden op de Brusselsesteenweg in Jezus-Eik ter hoogte van huisnummer 705 aan het kruispunt met de Bosuildreef en de Houthakkersstraat. De werken duren tot volgende week vrijdag.

De aannemer vernieuwt er lokaal de onderlaag en de toplaag asfalt van de Brusselsesteenweg. Er wordt in twee fasen gewerkt zodat de hinder voor het verkeer overdag beperkt is. De weggebruikers kunnen steeds van één rijstrook gebruik maken met een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. Ter hoogte van de werfzone geldt een volledig parkeerverbod.

In fase 1 wordt aan de kant van de Brusselsesteenweg met de Bosuildreef in de rijrichting van de Waversesteenweg gewerkt. In de tweede fase is de kant van de Brusselsesteenweg met de Houthakkersstraat in de richting van het centrum van Jezus-Eik aan de beurt. Tijdens die tweede fase wordt in de Houthakkersstraat even tweerichtingsverkeer toegestaan. De werken worden op vrijdag 12 april beëindigd.