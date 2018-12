Nieuw schepencollege is eindelijk klaar met huiswerk Grote uitdagingen bekendgemaakt en ook bevoegdheden liggen vast Robby Dierickx

12 december 2018

17u35 0 Overijse Meer participatie, inzetten op slimme mobiliteit en een duurzame kernversterking: het zijn slechts drie van de vele uitdagingen die het nieuwe schepencollege van Overijse heeft. Daarnaast hebben Overijse2002/N-VA en Open Vld/Groen ook de schepenpostjes en de bevoegdheden verdeeld.

Het had heel wat voeten in de aarde, maar de nieuwe bestuursploeg van Overijse is helemaal klaar om na Nieuwjaar de gemeente te besturen. Vorige week werd bekend dat Overijse2002/N-VA en Open Vld/Groen hun onderhandelingen – die bijna twee maanden duurden – eindelijk afgerond hadden en nu zijn ook de bevoegdheden van de schepenen bekend, evenals de grote inhoudelijke uitdagingen. De nieuwe meerderheid gaat vooral inzetten op participatie van de inwoners, duurzaamheid, slimme mobiliteit, een duurzame kernversterking met voldoende aandacht voor nieuwe woonvormen, een toekomstgericht vrijetijdsbeleid en open ruimtes met groene verbindingen. Tot slot wil het toekomstige schepencollege ook de veiligheid in Overijse verhogen. Dat kan door streng op te treden waar nodig, maar ook door in te zetten op preventie met extra aandacht voor wijkwerking, buurtinformatienetwerken en verkeersveiligheid. De oprichting van een paramedisch interventieteam (PIT) moet de Nederlandstalige noodhulp dan weer kunnen garanderen. Vandaag worden Overijsenaren die een ziekenwagen nodig hebben vaak geconfronteerd met Franstalige ambulanciers.

Burgemeester Lenseclaes

Behalve de grote uitdagingen maakte het toekomstige schepencollege ook de bevoegdheden van de schepenen bekend. Inge Lenseclaes van Overijse2002/N-VA blijft burgemeester. Haar partijgenoot Leo Van den Wijngaert wordt bevoegd voor Cultuur, Erfgoed, Senioren, Toerisme en Tewerkstelling. Sven Willekens van Open Vld/Groen wordt tweede schepen en krijgt onder meer Financiën, Publieke Ruimte en Infrastructurele Ontwikkeling onder zich.

Jan De Broyer (Overijse2002/N-VA) behoudt Ruimtelijke Ordening, terwijl Peter Van den Berge (Overijse2002/N-VA) Sport, Jeugd en Evenementen krijgt. Dirk Devroey (Open Vld/Groen) wordt bevoegd voor onder meer Onderwijs, Kinderopvang, Armoedebestrijding en Sociale Integratie. Zijn kartelgenoot Peter Lombaert wordt schepen van Mobiliteit, Klimaat, Dierenwelzijn, Landbouw en Duurzaamheid. Daarnaast is hij tot eind 2019 voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Op 1 januari 2020 gaat dat voorzitterschap naar Myriam Vanderlinden (Open Vld/Groen). Daardoor verdwijnt Peter Van den Berge uit het schepencollege. Zijn bevoegdheden worden verdeeld onder de schepenen van Overijse2002/N-VA.

Gekibbel

De coalitievorming in Overijse ging gepaard met heel wat gekibbel. De voorbije dagen nog spuwde Eric Leskens, die twee weken geleden zijn ontslag als voorzitter van Overijse2002/N-VA indiende, zijn gal. Hij verweet Open Vld/Groen van postjespakkerij, wat bij het blauw-groene kartel ontkend werd.

Huidig coalitiepartner CD&V verdwijnt na Nieuwjaar uit het schepencollege en zal zes jaar lang oppositie moeten voeren. De partij laat weten erover te zullen waken dat de gedane verkiezingsbelofte inzake inspraak en participatief beleid nagekomen wordt. Volgens de nieuwe partij Leefbaar Overijse gingen de onderhandelingen alleen maar over de postjes. “De nieuwe bestuursperiode begint dan ook onder een slecht gesternte. Overijse verdient beter dan een schepencollege dat uitsluitend met zichzelf bezig is”, klinkt het daar.