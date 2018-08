Nieuw kunstgrasveld op site Hagaard bijna klaar 21 augustus 2018

02u35 0

Op voetbalsite De Hagaard is het nieuwe kunstgrasveld zo goed als klaar. Het terrein vervangt het voetbalveld op Den Heurk, waar voortaan alleen aan atletiek gedaan zal worden. Omdat op Den Heurk voor een gloednieuw atletiekpark met onder meer een unieke sprintheuvel gekozen werd, moest het bestaande grasveld er verdwijnen. Om te vermijden dat de gemeente met een tekort aan voetbalvelden zou kampen, werd beslist om een nieuw kunstgrasveld op de site Hagaard aan te leggen. Aan dat terrein wordt momenteel de laatste hand gelegd zodat het klaar is tegen het begin van het nieuwe voetbalseizoen. Voortaan heeft het Hagaard-complex twee kunstgrasvelden en een gewoon voetbalveld. Die drie terreinen zullen gebruikt worden door de jeugd van Tempo Overijse, maar ook door de twee clubs die in de vriendencompetitie KAVVV aantreden: ZSVO en BOBO. (RDK)