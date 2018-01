Nieuw atletiekpark krijgt nationale primeur 02u42 0 Baert Marc Dé primeur van de nieuwe atletiekpiste: de sprinthelling gaat vijftig meter omhoog. De helling wordt gecombineerd met een powerhill, een trappenstructuur. Overijse De kogel is door de kerk: in mei starten de vernieuwingswerken van het atletiekpark op Den Heurk. Het schepencollege heeft de plannen goedgekeurd. Overijse krijgt zelfs een nationale primeur: een sprinthelling.

Dat de atletieksite Den Heurk aan vernieuwing toe is, is al langer geweten. De huidige looppiste staat bij hevig regenweer telkens onder water. Voorts is de infrastructuur verouderd. En dus stelde de gemeente in samenspraak met de lokale sportclubs, de sportraad een vernieuwingsplan op. Het schepencollege keurde dat plan inmiddels goed.





Concreet wordt de bestaande gravelpiste vervangen door een synthetische met vier banen over een lengte van 350 meter. Ook komt er een sprintzone van 110 meter en twee extra opwarmingsbanen. Ook voor de andere atletiekdisciplines komt er de nodige infrastructuur. Daarnaast krijgt het atletiekpark ook een nationale primeur: een sprinthelling die vijftig meter omhoog en opnieuw naar beneden gaat. De helling wordt gecombineerd met een powerhill, een trappenstructuur. Zo kunnen de atleten trainen op explosiviteit en kracht. Het voetbalveld dat op Den Heurk ligt, verdwijnt en verhuist naar de Hagaard-site.





Niet alleen de sportclubs en scholen zullen gebruik kunnen maken van het nieuwe park. Op rustige momenten zorgen een toegangspas en automatische toegangscontrole er voor dat het park ook door individuele sporters en inwoners gebruikt kan worden.





De werken starten in mei en zullen in het najaar klaar zijn.





(RDK)