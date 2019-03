Netter is leuker: zaterdag jaarlijkse zwerfvuilactie RDK

19 maart 2019

Nu zaterdag 23 maart wordt in Overijse de jaarlijkse zwerfvuilactie georganiseerd. Onder het motto ‘netter is leuker’ kunnen inwoners tussen 9 en 12 uur meehelpen aan een grondige schoonmaakbeurt in de gemeente. Deelnemers verzamelen op verschillende verzamelpunten en beginnen vervolgens hun buurt op te ruimen. De Omgevingsdienst van de gemeente levert handschoenen, grijpers, zwerfvuilzakken en veiligheidshesjes. Op volgende punten wordt zaterdagochtend verzameld: CC Den Blank in Overijse, WOC De Rank in Maleizen, WOC Den 38 in Tombeek, WOC Den Turf in Terlanen, WOC De Fraat in Eizer en de parking van GC De Bosuil in Jezus-Eik.