Natuurpunt en Krossers zetten 1.300 padden over 15 maart 2018

Natuurpunt en de Krossers, een vereniging die zich inzet voor amfibieën, hebben afgelopen weekend zowat 1.350 padden overgezet in de Abstraat in Overijse. De Krossers zoeken echter nog extra vrijwilligers om te helpen bij de jaarlijkse paddenoverzet.Bij de voorjaarstrek worden jaarlijks ruim duizend amfibieën overgezet in de Abstraat in Tombeek. Dit jaar waren dat er zelfs 1.350. "Als we dit niet zouden doen, zouden de meeste dieren doodgereden worden", weet Joris Geerkens van De Krossers. "We zijn echter steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons mee willen helpen om de dieren elk jaar over te zetten."





Wie interesse heeft, kan surfen naar www.krossers.com. (RDK)