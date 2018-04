Na inbreng bewoners beslist gemeente weldra over dorpskern-vernieuwing 20 april 2018

03u00 0

Omdat een deel van het vorige ruimtelijk uitvoeringsplan rond de vernieuwing van de dorpskern van Maleizen vijf jaar geleden geschorst werd door de Raad van State werkt de gemeente nu aan een nieuw RUP. Na twee workshops met omwonenden zal het plan binnenkort verder uitgewerkt worden.





Ruim zestig bewoners woonden in februari en maart de twee workshops omtrent de dorpskernvernieuwing van Maleizen goed. Het schepencollege besliste het RUP opnieuw op tafel te leggen nadat de Raad van State in 2013 een deel ervan schorste als gevolg van een dispuut tussen de gemeente en een projectontwikkelaar over de invulling van het voormalige Fortisgebouw. Met de twee workshops wilde de gemeente te weten komen wat de visie van de bewoners over de dorpskern is.





De suggesties en besluiten uit deze workshops worden samen met de bezwaren die werden ingediend tijdens het openbaar onderzoek overgebracht aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (gecoro).





Op basis hiervan zal de Gecoro een advies formuleren aan het schepencollege. Dat zal op haar beurt rekening houden met de participatiesessies wanneer de procedures voor de verdere uitwerking van het ruimtelijk uitvoeringsplan vastgelegd moeten worden. (RDK)