Na de paasvakantie aannemer voor renovatie Begijntjesbad? Robby Dierickx

03 april 2019

12u21 0 Overijse Sportschepen Peter Van den Berge (Overijse2002/N-VA) hoopt dat de gemeente kort na de paasvakantie de aannemer kan toewijzen die de komende maanden het Begijntjesbad moet renoveren. Het zwembad in Overijse is al vier maanden dicht, maar gewerkt werd er nog niet. Volgens het studiebureau komt de einddatum van de werken – eind dit jaar – nog niet in het gedrang.

Begin december ging het Begijntjesbad in Overijse dicht voor renovatiewerken. Sindsdien moeten individuele zwemmers, zwemclubs en scholen uitwijken naar zwembaden in de omgeving. Opvallend: vier maanden na de sluiting, is er nog steeds niet gewerkt in het Begijntjesbad. Wanneer er gestart kan worden, is ook nog niet duidelijk. “We hebben ondertussen wel twee geïnteresseerde aannemers gevonden”, zegt sportschepen Peter Van den Berge. “Zij leggen momenteel de laatste hand aan de technische fiches en dergelijke. We hopen kort na de paasvakantie of begin mei de aannemer die de werken mag uitvoeren toe te kunnen wijzen. Vanaf dan zal duidelijk worden wanneer er gestart kan worden met de werken en hoeveel werkdagen de aannemer nodig heeft.”

Einddatum haalbaar?

Bij de sluiting van het zwembad in december werd gecommuniceerd dat de deuren een jaar dicht zouden blijven. Of die datum nog haalbaar is, is volgens de schepen moeilijk te zeggen. “Het studiebureau gaat ervan uit dat de timing nog steeds realiseerbaar is. We hopen dan ook dat er na de jaarwisseling opnieuw gezwommen kan worden”, besluit Van den Berge.

Tijdens de renovatiewerken wordt de technische installatie vervangen, krijgen de inkom, de vloeren en de kleedkamers een opknapbeurt en worden de wildwaterbaan, het zwembad zelf en de buitengevel onder handen genomen. Tot slot moet de vervanging van de verluchtings- en waterbehandelingsinstallatie voor een gezonder en duurzamer Begijntjesbad zorgen