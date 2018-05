Mysterie rond 2.002 koffiekopjes blijkt politieke stunt 30 mei 2018

02u53 0

Zowat 2.002 gele kopjes doken gisterochtend overal in Overijse op. Wie ze er gezet heeft en waarom ze er staan, bleef een dag lang een groot mysterie. In sommige kopjes zat een papier met een link naar de website www.geletas.be. Wie naar die website surfte, kreeg echter alleen te lezen dat er pas vandaag meer informatie gegeven zal worden. Op sociale media werd gisteren veelvuldig gegokt op de reden van de kopjes in het straatbeeld. Sommigen dachten aan de oprichting van een nieuwe politieke partij, anderen legden een link met het spel Code 3090, een zoekspel in het kader van de Druivenfeesten. Maar het ging uiteindelijk om een stunt van meerderheidspartij Overijse 2002/N-VA. De partij nodigt alle inwoners uit om met de mandatarissen op de koffie te gaan. De eerste afspraak is morgenochtend om 7.30 uur op de wekelijkse markt in Overijse. (RDK)





Meer over Overijse

politiek

Druivenfeesten