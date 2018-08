Mogelijk geval van zinloos geweld op Druivenfeesten 30 augustus 2018

02u29 0 Overijse Op de Druivenfeesten in Overijse heeft zich in de nacht van dinsdag op woensdag een geval van zinloos geweld afgespeeld.

Omstreeks 3 uur troffen de agenten in het centrum van de gemeente een gewonde jongeman aan. Hij zou verklaard hebben dat hij zonder reden enkele klappen in het aangezicht had gekregen. Sébastien Verbeke, korpschef van de politiezone Druivenstreek, bevestigt dat de jongeman met verwondingen aangetroffen werd. "Maar de omstandigheden zijn momenteel nog onduidelijk", klinkt het. "We hopen dat we de komende dagen meer te weten komen over wat er precies gebeurd is."





Niemand opgepakt

Voorlopig werden er nog geen verdachten opgepakt. De gewonde jongeman ging op eigen houtje naar het ziekenhuis voor verzorging.





(RDK)