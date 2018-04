Meivuur zal niet meer branden GEEN 33STE EDITIE OPENLUCHTFUIF DOOR TEKORT AAN HELPENDE HANDEN ROBBY DIERICKX

04 april 2018

02u27 0 Overijse Er komt geen 33ste editie van het Meivuur in Overijse. Door een tekort aan vrijwilligers is de organisatie genoodzaakt om het vuur (definitief?) te doven. In de topjaren lokte de openluchtfuif gemakkelijk ruim 5.000 feestvierders uit de Druivenstreek.

Wie gehoopt had om op 30 april stevig uit de bol te gaan op het Meivuur, zal iets anders moeten zoeken om zich uit te leven. De organisatie van de openluchtfuif laat namelijk weten dat er geen 33ste editie komt. Oorzaak? Een tekort aan vrijwilligers. "Daardoor kregen we het organisatorisch gezien niet gebolwerkt", zegt Sven Devis, gewezen voorzitter van de vzw Meivuur. "Het werd steeds moeilijker om jongeren te vinden die gemotiveerd waren om ons te helpen bij de organisatie van ons evenement. Daardoor hebben we afgelopen winter beslist om geen 33ste editie te organiseren. Uiteraard namen we die beslissing met pijn in het hart, want het is bijzonder jammer dat zo'n groot evenement na ruim dertig jaar plots ophoudt met bestaan."





Definitief einde?

Tot enkele jaren geleden lokte het Meivuur nog ruim 5.000 bezoekers, maar de laatste tijd zakte het aantal feestvierders zienderogen. Dat was mede het gevolg van de zoektocht naar een geschikte locatie. In 2014 kreeg de organisatie van het Meivuur plots te horen dat de politie het niet verantwoord meer vond om het openluchtevenement op de terreinen aan CC Den Blank in het centrum van Overijse te laten doorgaan. De veiligheid kon er niet meer gegarandeerd worden. In 2015 verhuisde het evenement eenmalig naar Huldenberg en een jaar later was vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat het decor van de 31ste editie. Vorig jaar werd het Meivuur voor het eerst binnen georganiseerd. In de Markthal in Overijse was echter voor slechts 1.500 mensen plaats. Bovendien mocht er geen vuur aangestoken worden, waardoor meteen een traditie verloren ging. "Maar die locatieproblemen speelden geen rol bij onze beslissing om ermee te stoppen", verzekert Devis. "Of dit het definitief einde van het Meivuur is? Momenteel zijn er geen plannen om opnieuw te beginnen in de toekomst."





Ander evenement

Schepen van Feestelijkheden Peter Van den Berge (Overijse2002/N-VA) betreurt de beslissing van de organisatie enerzijds, al heeft hij er ook begrip voor. "De laatste jaren had het Meivuur toch wat van zijn pluimen verloren", klinkt het.





"Als er te weinig vrijwilligers zijn, dan is het logisch dat het stopt. Jammer, want de openluchtfuif lokte jarenlang duizenden mensen uit de Druivenstreek naar Overijse. Maar misschien is het nu wel het ideale moment om met een ander evenement te starten. Zo organiseert jeugdhuis De Pit op zaterdag 28 april al een festival en is de jeugdraad van Overijse ook met een evenement op 30 april - de dag waarop het Meivuur normaal zou plaatsvinden - bezig."