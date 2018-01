Markthal blijft nog even overeind VERVANGING FEESTZAAL TE DUUR OM DEZE LEGISLATUUR NOG UIT TE VOEREN ROBBY DIERICKX

26 januari 2018

02u37 0 Overijse Er zal komende zomer tijdens de Druivenfeesten dan toch nog opgetreden kunnen worden in de Markthal in Overijse. De plannen om de feestzaal voor deze legislatuur te vervangen, zijn opgeborgen. De kostenraming ligt een pak hoger dan aanvankelijk gepland en enkele andere projecten kregen voorrang. De toekomst van de Markthal is voer voor het volgende schepencollege.

Eind 2015 werd in de begroting van Overijse budget vrijgemaakt voor de vervanging van de Markthal, thuisbasis van onder meer de Druivenfeesten. De werken zouden deze legislatuur zelfs nog starten. Maar nu blijkt dat de vervanging van de Markthal niet langer op de planning staat.





"Na een bevraging bij de verschillende diensten en de adviesraden om te bepalen wat we in de toekomst in de Markthal zouden moeten onderbrengen, bleek dat de herbestemming van het gebouw meer dan het dubbele zou kosten dan aanvankelijk geraamd", zegt burgemeester Inge Lenseclaes (Overijse2002/N-VA).





"Omdat we die budgetten momenteel niet hebben, besloten we de vervanging van de Markthal uit te stellen. Het geld dat aanvankelijk vrijgemaakt werd, werd inmiddels aangewend om ons voorkooprecht op enkele panden in het centrum van de gemeente te gebruiken. Met dat voorkooprecht behouden we een groene zone in de dorpskern, want projectontwikkelaars hadden plannen om er appartementen te bouwen."





En dus komt de vervanging van de Markthal op de tafel van het toekomstige schepencollege te liggen.





Nood aan vernieuwing

"Want er is wel degelijk nood aan vernieuwing", weet Lenseclaes. "Zo moet het atelier waarin de leerlingen van het GITO werken, vervangen worden en zijn ook de sanitaire installaties verouderd. Maar omdat de Markthal op jaarbasis eigenlijk niet zo vaak gebruikt wordt, zijn de werken niet hoogdringend en kan het volgende gemeentebestuur er zich rustig over buigen."





In het verleden was er binnen de meerderheid al wat onenigheid over de herbestemming van de Markthal. Zo was CD&V gekant tegen de mogelijke komst van een winkelcentrum in het gebouw, terwijl toenmalig burgemeester Dirk Branckaer (Overijse 2002/N-VA) liet weten dat dat wel degelijk één van de pistes was. Volgens Lenseclaes is momenteel nog niets beslist, al staat wel vast dat er iets mee moet gebeuren.





"Maar de lijst van voorstellen is bijzonder lang", klinkt het. "Er zijn wel enkele ideeën, maar er zal nog bekeken moeten worden wat haalbaar is. Vast staat dat het GITO wel gebruik zal kunnen blijven maken van het atelier in de Markthal."





Druivenfestival

Of het gebouw ook in de toekomst nog een feestzaal zal blijven, is momenteel dus nog onduidelijk. Maar wat met de optredens van de Druivenfeesten indien het uiteindelijk toch geen feestzaal zou blijven?





"Het is perfect mogelijk om alles buiten te organiseren", aldus nog de burgemeester. "Het Druivenfestival in Hoeilaart vindt ook voornamelijk buiten plaats. Dus hier zou dat ook geen probleem mogen vormen. Maar ik herhaal dat de nieuwe bestemming van de Markthal absoluut nog niet bepaald werd."