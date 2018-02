Lichtgewonde bij botsing twee vrachtwagens 13 februari 2018

02u58 0 Overijse Door een ongeval met twee vrachtwagens was de E411 gisteren een tijdje afgesloten voor alle verkeer. Een persoon raakte lichtgewond.

"Een vrachtwagen is rond 11 uur tegen een stilstaande vrachtwagen gereden. Het slachtoffer werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis", legt de woordvoerster van de federale politie uit. "Door het ongeval ontstond er ook een lek, waardoor er stookolie op het wegdek was terecht gekomen. Hierdoor kon de snelweg niet meteen terug vrijgegeven worden. De brandweer van Overijse kwam ter plaatse voor de opruimingswerken. Rond 13.45 uur was de weg weer vrij voor alle verkeer." De vrachtwagens werden getakeld.





(VDBS)