Leerlingen Vrije School zamelen pak rosse centjes in, maar behalen net niet gewicht directeur Robby Dierickx

20 december 2018

15u42 0 Overijse De leerlingen van de Vrije Basisschool van Jezus-Eik hebben de voorbije week maar liefst 86 kilogram aan rosse centjes ingezameld voor de vzw Sporen – Begeleidingstehuis Kinderdorp Hoeilaart. Hun doel was om het gewicht van hun directeur te evenaren, maar ze kwamen vier kilogram tekort. Met hun actie sprokkelden ze wel 1.000 euro bij mekaar.

“Enkele leerlingen wilden iets doen voor de Warmste Week”, zegt juf Vera van het zesde leerjaar. “In de nieuwsbulletins werd enkele weken geleden bekendgemaakt dat de rosse centjes gaan verdwijnen, en dus kwamen we met de hulp van enkele mama’s op het idee om die centjes in te zamelen. Een week lang stond er dan ook een urne waarin de rosse centjes gegooid konden worden. Bij elke donatie zorgde ons ‘vlamorkest’ – twee leerlingen met een muziekinstrument – voor de muzikale toets. Twee anderen moesten de urne dan weer bewaken. Het doel was het gewicht van de directeur te evenaren, zonder te weten hoeveel hij woog.”

De actie bleek zo’n succes dat de urne de voorbije dagen zelfs barstte. Donderdagochtend werden alle rosse centjes met de hulp van enkele mama’s naar de bank gebracht. “Daar werd alles gewogen en klokten we op 86 kilogram af”, gaat juf Vera verder. “Terug op school maakte de directeur bekend dat hij 90 kilogram weegt. Maar dat maakte de leerlingen niet minder fier op wat ze gepresteerd hadden. In totaal zamelden ze namelijk 780,33 euro in.”

Uiteindelijk schonk de lokale KBC ook 150 euro en trok de school het bedrag op tot 1.000 euro. Dat zal overhandigd worden aan de vzw Sporen – Begeleidingstehuis Kinderdorp Hoeilaart.