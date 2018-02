Leerkrachten Sint-Martinuscollege bakken pannenkoeken voor Rwanda 02 februari 2018

02u39 0 Overijse De leerlingen van het Sint-Martinuscollege in Overijse hebben gisteren tijdens de speeltijden kunnen smullen van pannenkoeken die de leerkrachten van de secundaire school gebakken hadden. De opbrengst van de pannenkoekenbak gaat naar een vormingsproject in Rwanda, waar een van de leerkrachten uit Overijse zijn schouders onder zette.

Al enkele jaren organiseren de leerkrachten een pannenkoekenbak en -verkoop tijdens de speeltijden. Elk jaar gaat de opbrengst naar een goed doel. Dit jaar werd voor project Muhazi in Rwanda gekozen. In Muhazi willen de initiatiefnemers een centrum uitbouwen voor permanente vorming. De verblijfsaccommodatie moet er uitgebreid worden, er moet een polyvalente vormingsruimte komen en de bestaande structuren moeten aangepast en gemoderniseerd worden. Een van de leerkrachten zet zich volop in voor het project.





De leerlingen van het Sint-Martinuscollege konden de actie duidelijk smaken, want er werden heel wat pannenkoeken verkocht. (RDK)