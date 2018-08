Leen Wouters nieuwe druiven-ambassadeur 27 augustus 2018

Overijse heeft met Leen Wouters een nieuwe druivenambassadrice. Vrijdagavond, tijdens de openingsavond van de Druivenfeesten, kwam Leen als winnares uit de bus. Melissa Derom is de vice-druivenambassadrice. De twee vrouwen zullen de Druivenstreek een jaar lang moeten promoten, zowel in binnen- als in buitenland. Ze mogen bovendien een jaar lang gratis in een wagen rondrijden en genieten van allerlei kortingsbonnen bij de lokale handelaars. Leen en Melissa volgen Gert Kumps en Mieke Van Overbeke op als druivenambassadrice en vice-druivenambassadrice. (RDK)