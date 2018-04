Lasershooten tussen de boekenrekken 21 april 2018

De bibliotheek van Overijse zat gisteren uitzonderlijk niet vol met boekenwurmen maar met jongeren die op zoek waren naar wat actie. In de bib vond namelijk een lasershooting plaats. Het unieke evenement werd door vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat georganiseerd.





"Na elke examenperiode organiseren we onder de noemer 'Uitlaat' telkens een activiteit op Kamp Kwadraat waarbij de jongeren zich kunnen uitleven", zegt Tim Beeckmans van de jeugddienst. "Maar vanaf nu starten we ook met een viertal pop-upversies van Uitlaat op verplaatsing per jaar. De bibliotheek kwam zelf met het idee van de lasershooting op de proppen. Voor de jongeren was het een unieke ervaring om tussen de boekenrekken met laserpistolen te kunnen spelen."





(RDK)