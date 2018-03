Kussengevecht doet praten over kwetsbaarheid 27 maart 2018

Een vijftigtal jongeren heeft gistermiddag deelgenomen aan een groot kussengevecht op Kamp Kwadraat. Daarmee willen de gemeente en het OCMW en Uitlaat psychische kwetsbaarheid onder de aandacht brengen.





Het kussengevecht kaderde in de campagne 'ik zie u zitten', waarvoor Guy Swinnen begin maart nog het startschot gaf. "Met dit event willen we jongeren de kans geven om zich na de examens eens uit te leven", klinkt het bij de organisatie. "Zo'n kussengevecht is het ideale middel om je eens af te reageren. Ter plaatse lagen ook folders over psychische problemen, want heel wat jongeren durven daarover niet openlijk te praten. Via de folders kunnen ze wel de nodige hulp vinden."





Uiteindelijk namen zowat vijftig jongeren het tegen elkaar op.





(RDK)