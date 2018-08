Kris Bosmans wil na 7 jaar opnieuw wereldbekertrui 02 augustus 2018

02u34 0 Overijse In het Italiaanse Maniago hoopt paracyclist Kris Bosmans uit Overijse zeven jaar na zijn eerste wereldtitel opnieuw wereldkampioen te worden.

Morgen staat hij er aan de start van de individuele tijdrit, zondag staat de wegrit op het programma. "Door de hitte is het belangrijk om niet meteen alle krachten te verspelen", beseft hij.





Goud voor ogen

In 2011 wist Kris Bosmans de wereldbekertrui te bemachtigen, maar nadien volgden zeven magere jaren voor ons land op de wereldbekerwedstrijden in het Para-Cycling. Morgen, zaterdag en zondag hoopt ons land eindelijk opnieuw een gouden medaille te bemachtigen. Veertien G-wielrenners en handbikers zakken naar het Italiaanse Maniago af. De meeste hoop vestigt België op Overijsenaar Kris Bosmans. "Het parcours ligt me wel", aldus de paracyclist. "Het is iets minder zwaar dan het parcours van de Paralympische Spelen in 2016 in Rio De Janeiro (waar Bosmans zilver pakte, red.). Omdat het niet volledig vlak is, zijn er mogelijkheden om het verschil te maken."





Met 37 graden is het deze week wel bijzonder heet in Maniago. "Zondag zou het wat afkoelen, maar het zal toch belangrijk zijn om niet meteen alle krachten te verspelen. Daarnaast zal ik regelmatig ijs in mijn nek, op de rug en op mijn benen leggen."





Vrijdag staat Kris Bosmans om 15.30 uur aan de start van de individuele tijdrit, zondag wordt het startschot van de wegrit al om 9 uur gegeven.(RDK)